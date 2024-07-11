Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:32, 11 июля 2024Экономика

Путин назвал одну из главных целей БРИКС

Путин: достижение справедливых перемен в мировой экономике — приоритет БРИКС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Достижение справедливых перемен в глобальной экономике является одной из главных целей для стран-участниц БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

В состав БРИКС помимо России входят Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика (ЮАР). С 1 января 2024 года участниками объединения стали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Иран. «Один из приоритетов БРИКС — достижение справедливых перемен в мировой экономике», — заявил президент России.

В качестве других приоритетов БРИКС Путин обозначил наращивание доли торговых и инвестиционных операций в национальных валютах, разработку механизмов двусторонних расчетов в рамках объединения, а также реализацию надежных и безопасных финансовых инструментов.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Всемирного банка сообщило о росте доли БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) до рекордной отметки в 35,7 процента по итогам 2023 года. В свою очередь, вклад стран «Большой семерки» (G7) в глобальный валовый продукт продемонстрировал противоположную динамику и сократился за этот период времени до 29 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпредставитель Путина назвал белорусское вино шмурдяком. После этого минский завод решил прекратить поставки в Россию

      Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок по другому делу

      Новичок «Зенита» раскрыл свое отношение к алкоголю

      Названо последствие запрета торгов российскими ценными бумагами в Казахстане

      На Украине мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна военкомата

      Врач посоветовала есть бананы и рыбу для хорошего настроения

      Экс-главу «Водоканала» в российском регионе обвинили в завышении тарифов

      Прокурор назвал наказание для обвиняемого в смерти журналистки Бабаевой

      Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия

      Российский стилист раскрыл модный тренд лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше