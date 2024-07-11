Путин назвал одну из главных целей БРИКС

Путин: достижение справедливых перемен в мировой экономике — приоритет БРИКС

Достижение справедливых перемен в глобальной экономике является одной из главных целей для стран-участниц БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

В состав БРИКС помимо России входят Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика (ЮАР). С 1 января 2024 года участниками объединения стали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Иран. «Один из приоритетов БРИКС — достижение справедливых перемен в мировой экономике», — заявил президент России.

В качестве других приоритетов БРИКС Путин обозначил наращивание доли торговых и инвестиционных операций в национальных валютах, разработку механизмов двусторонних расчетов в рамках объединения, а также реализацию надежных и безопасных финансовых инструментов.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Всемирного банка сообщило о росте доли БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) до рекордной отметки в 35,7 процента по итогам 2023 года. В свою очередь, вклад стран «Большой семерки» (G7) в глобальный валовый продукт продемонстрировал противоположную динамику и сократился за этот период времени до 29 процентов.