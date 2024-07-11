Раскрыто число пострадавших от ботулизма в России

Глава Роспотребнадзора Попова: от ботулизма в России пострадали 417 человек

От ботулизма в России пострадали 417 человек, двоих из них спасти не удалось. Такое число раскрыла глава Роспотребназора Анна Попова, ее заявление приводит РИА Новости.

Она отметила, что фасоль, ставшая причиной распространения заболевания в стране, закупалась за рубежом. О вспышке ботулизма в ряде регионов России стало известно в июне. К врачам обращались пациенты в Москве, Нижнем Новгороде, Казани. Граждане утверждали, что до отравления употребляли в пищу салат с фасолью, который им доставляли по заказу.

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек», — объявила Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

До этого сообщалось, что судебные приставы приостановили работу еще одной организации, распространявшая продукцию, которая привела к вспышке ботулизма в Москве.

Подчеркивалось, что сотрудники Роспотребнадзора провели расследование на территории цеха на улице Иловайская, где производятся готовые блюда и кулинарные изделия.