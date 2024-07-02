В Москве приостановили работу связанной со вспышкой ботулизма организации

Судебные приставы приостановили работу еще одной организации, распространявшая продукцию, которая привела к вспышке ботулизма в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора провели расследование на территории цеха на улице Иловайская, где производятся готовые блюда и кулинарные изделия.
Ранее в России была зафиксирована вспышка ботулизма после употребления готовых салатов. Случаи заболевания были зафиксированы в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что число пациентов с ботулизмом в российских стационарах превысило 300.
Позже несколько человек отравились готовыми салатами из пекарни в Волгоградской области.