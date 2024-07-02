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03:55, 2 июля 2024Россия

В Москве приостановили работу связанной со вспышкой ботулизма организации

В Москве приостановлена работа организации, связанной со вспышкой ботулизма

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Судебные приставы приостановили работу еще одной организации, распространявшая продукцию, которая привела к вспышке ботулизма в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора провели расследование на территории цеха на улице Иловайская, где производятся готовые блюда и кулинарные изделия.

Ранее в России была зафиксирована вспышка ботулизма после употребления готовых салатов. Случаи заболевания были зафиксированы в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что число пациентов с ботулизмом в российских стационарах превысило 300.

Позже несколько человек отравились готовыми салатами из пекарни в Волгоградской области.

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      Юлия Мискевич
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