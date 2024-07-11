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09:36, 11 июля 2024Бывший СССР

Раскрыто требование Зеленского к Байдену

NZZ: Зеленский потребовал от Байдена снять запреты на применение оружия по РФ

Фото: Jim Watson / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия по территории России. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием», — приводит издание слова Зеленского.

Президент Украины подчеркнул, что страна ждет этого шага. Согласно материалу, нетерпение украинского главы объясняется тем, что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти республики планируют добиться разрешения использовать для ударов по РФ дальнобойные ракеты ATACMS. Помимо этого, Киев намерен получить от администрации Байдена список вооружений, которые планируется поставить войскам страны, а также сроки их передачи.

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      Кристина Есикова
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