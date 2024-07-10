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02:06, 10 июля 2024Мир

Киев захотел полного снятия ограничений на удары по России американским оружием

Politico: Киев хочет добиться снятия ограничений на удары по РФ оружием из США
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Во время саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне Киев хочет добиться полного снятия ограничений на удары американским оружием по территории России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как утверждает Ермак, украинская сторона намерена добиться разрешения использовать для ударов по РФ дальнобойные ракеты ATACMS. Помимо этого, Киев хочет получить от администрации президента США Джо Байдена список вооружений, которые планируется поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также сроки их передачи.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал партнеров по Североатлантическому альянсу снять ограничения на применение западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов.

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      Маргарита Пименова
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