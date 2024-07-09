Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:29, 9 июля 2024Бывший СССР

В Латвии призвали снять ограничения на применение западного оружия по России

Президент Латвии Ринкевичс: нужно снять запрет на применение оружия Запада по РФ
Эдгарс Ринкевичс

Эдгарс Ринкевичс. Фото: Urs Flueeler / Reuters

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал партнеров по НАТО снять ограничения на применение западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов. Об этом он написал в Х.

«Все ограничения, наложенные на Украину по применению оружия против законных военных объектов, должны быть сняты», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские ракеты не смогли бы бить по регионам РФ без прямого участия США в наведении. Как он объяснил, переданные Киеву Вашингтоном ракеты ATACMS не могут работать без спутниковых данных, которые американская сторона передает Украине.

Лавров подчеркнул, что Москва будет реагировать на обстрелы российских регионов западным оружием. Глава МИД напомнил, что аналогичное обещание уже дал президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

      В МИД заявили об использовании Киевом гражданских объектов в военных целях

      В Одессе сожгли пикап военного

      Самолет с россиянами на борту повредили трапом в аэропорту

      В Германии украинцам запретили говорить на их языке

      В России мертвого новорожденного нашли в арендованной мигрантами квартире

      Лауреат Нобелевской премии призвал Байдена сняться с выборов

      Заколка для волос спасла женщину от вцепившегося в нее медведя

      В США признали невозможность дальнейшего увеличения госдолга

      Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше