В Латвии призвали снять ограничения на применение западного оружия по России

Президент Латвии Ринкевичс: нужно снять запрет на применение оружия Запада по РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал партнеров по НАТО снять ограничения на применение западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов. Об этом он написал в Х.

«Все ограничения, наложенные на Украину по применению оружия против законных военных объектов, должны быть сняты», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские ракеты не смогли бы бить по регионам РФ без прямого участия США в наведении. Как он объяснил, переданные Киеву Вашингтоном ракеты ATACMS не могут работать без спутниковых данных, которые американская сторона передает Украине.

Лавров подчеркнул, что Москва будет реагировать на обстрелы российских регионов западным оружием. Глава МИД напомнил, что аналогичное обещание уже дал президент России Владимир Путин.