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16:44, 7 июля 2024Мир

«Ракеты никуда бы не полетели». Лавров указал на роль США в украинских атаках на регионы России

Лавров пообещал ответ Москвы на обстрелы территории России западным оружием

Кадр: МИД РФ

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли бы бить по российским регионам без прямого участия США в наведении. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстрелы Севастополя и других регионов страны со стороны Киева.

Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении (...) эти ракеты никуда бы не полетели

Сергей Лавровглава МИД России

Министр пояснил, что переданные Киеву Вашингтоном ракеты ATACMS не могут работать без спутниковых данных, которые США передают Украине. При этом Лавров обратил внимание на то, что в Североатлантическом альянсе и Вашингтоне продолжают настаивать на том, что не принимают участие в конфликте с Россией.

«Это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают», — подчеркнул он.

Кадр: МИД РФ

Россия ответит на обстрелы регионов западным оружием

Москва будет реагировать на обстрелы российских регионов западным оружием, заверил Лавров. Глава дипведомства напомнил, что аналогичное обещание уже дал президент России Владимир Путин.

Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать. И я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете

Сергей Лавровглава МИД России

В июне Путин заявил, что у Москвы есть право зеркально отвечать на поставки Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по российской территории. Глава государства также подчеркивал, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

США разрешили Украине наносить удары по целям на российской территории

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, писало Politico. Однако глава Белого дома обозначил условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

Источники газеты The New York Times сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин также дал на это свое разрешение. Решение пересмотреть политику в отношении американского оружия было связано с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

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Комментируя выданное Украине разрешение, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западу не стоит провоцировать Россию, так как она предпримет ответные действия. «Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», — призвал политик.

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