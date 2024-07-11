Рассекречен документ о планах Франции отправить своих солдат на Украину

СВР рассекретила донесение о планах Франции отправить своих солдат на Украину

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила полное донесение одного из своих резидентов о готовившейся в марте 2024 года отправке на Украину французского воинского контингента. Соответствующий документ от резидента СВР под псевдонимом Феликс опубликован в журнале «Разведчик».

В шифрограмме говорится, что во французской армии обеспокоены возросшим числом французов, погибших на Украине. «Как неофициально признают во французском министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века», — сообщает Феликс.

При этом Париж тщательно скрывает как численность потерь, так и сам факт задействования французских военных на Украине.