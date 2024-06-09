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11:42, 9 июня 2024Мир

Стало известно о поиске Макроном союзников для отправки солдат на Украину

Welt am Sonntag: Макрон ищет союзников для отправки инструкторов на Украину

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается найти союзников, готовых присоединиться к инициативе Елисейского дворца по отправке военных инструкторов на Украину. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно поступившей в редакцию издания информации, предложения разделить инициативу на прошлой неделе были направлены десяткам западных государств. В частности, источники указали на США, Великобританию, Польшу, Нидерланды, Данию и Швецию.

При этом властям ФРГ предложение принять участие в «коалиции желающих» даже не направлялось, отмечает Welt am Sonntag. Газета связывает это с принципиальной позицией политического руководства Германии, которое не желает присутствия своих военнослужащих на Украине вне зависимости от их количества и выполняемой функции.

Ранее в МИД России предостерегли Париж от вмешательства в украинский конфликт. Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что в противном случае Франция станет участником вооруженного противостояния. «Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул он.

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      Алан Босиков
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