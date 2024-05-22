В МИД предостерегли Францию от вмешательства в конфликт на Украине

МИД: присутствие Франции на Украине повысит риск конфликта двух ядерных держав

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что участие Франции в военных действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Студенников предостерег Францию от вмешательства в конфликт на Украине и подчеркнул, что де-юре Париж станет стороной кризиса. «Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями», — предупредил он.

Дипломат отметил, что французские военные «станут законными целями» для российских сил. Он выразил надежду, что у властей страны «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения». По словам Студенникова, Москва готова к любому развитию событий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — отметил он.