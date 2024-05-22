Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 22 мая 2024Мир

В МИД предостерегли Францию от вмешательства в конфликт на Украине

МИД: присутствие Франции на Украине повысит риск конфликта двух ядерных держав

Фото: Unsplash

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что участие Франции в военных действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Студенников предостерег Францию от вмешательства в конфликт на Украине и подчеркнул, что де-юре Париж станет стороной кризиса. «Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями», — предупредил он.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
«Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
«Интересы украинцев в расчет не принимаются»США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
10 апреля 2021
Войны за морское господство ушли в прошлое. Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Войны за морское господство ушли в прошлое.Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
6 июля 2021

Дипломат отметил, что французские военные «станут законными целями» для российских сил. Он выразил надежду, что у властей страны «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения». По словам Студенникова, Москва готова к любому развитию событий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурантам дела об убийстве жителей Херсонской области предъявили обвинения. Жертвами военных стали семь человек

      Раскрыто несколько неочевидных причин нежелания заниматься сексом

      Украина выпустила по России снаряды из реактивной системы «Град»

      Три европейские страны признают независимость Палестины

      Российский военный пять раз оставил часть и получил десять лет колонии

      В Харькове произошли взрывы

      Володин отреагировал на ордер МУС на арест премьер-министра Израиля

      На Украине оценили шансы Ермака стать президентом вместо Зеленского

      Россия пообещала Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину

      В России запустят новый инструмент для помощи в покупке жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше