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07:00, 11 июля 2024Силовые структуры

Россия получила данные о поисках американцами альтернативы Зеленскому

СВР России получила данные из Киева о поисках США альтернативы Зеленскому
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила шифрограмму от своего резидента в Киеве, по данным которого американцы начали поиски альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий документ опубликован в журнале «Разведчик».

Согласно полученной информации, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине, среди граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам.

Пока что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на своем посту, «поскольку на него завязаны схемы финансирования войны», приносящие доходы как Киеву, так и западным производителям вооружений.

Тем не менее, США ищут альтернативу Зеленскому и уже установили контакты с экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Также негласная работа ведется с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, приступившим к работе на посту посла страны в Великобритании, а также с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Предполагается, что именно эти фигуры могут оказаться востребованными в случае резкого ухудшения обстановки на фронте и необходимости смены лидера, выбрав одного из них.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на избавление от Зеленского может потребоваться год. По его словам, украинского лидера США будут терпеть как минимум до начала 2025 года, после чего главе республики скажут: «До свидания».

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      Марина Совина
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