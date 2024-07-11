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13:34, 11 июля 2024Силовые структуры

Россия узнала, что США ищут замену Зеленскому. Кого готовят на пост президента Украины?

СВР опубликовала донесение резидента в Киеве о планах сменить Зеленского

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила данные от резидента в Киеве о будущем президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что США ищут альтернативу нынешнему украинскому лидеру.

Из рассекреченной шифрограммы, датированной маем текущего года, следует, что на место президента рассматривается несколько человек.

В СВР заявили о недовольстве украинцев работой Зеленского

Резидент в Киеве заявил, что на Западе крайне обеспокоены динамикой настроений украинского общества. «В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, тем более что легитимность Владимира Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая полностью утрачивается», — пояснили в СВР.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

При этом, как отмечается в документе, США и европейские государства хотят, чтобы Зеленский оставался на посту, поскольку на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений». На фоне этого Запад призывает оппонентов нынешнего президента Украины пока проявлять сдержанность.

США установили контакты с Ермаком, Залужным и Порошенко

В то же время, как сообщили в СВР, Соединенные Штаты установили контакты с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, экс-президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Именно их американская администрация рассматривает в качестве замены Зеленского на посту главы Украины, говорится в документе.

Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них

Служба внешней разведки России

Ранее Путин назвал срок, требующийся для избавления от Зеленского

В июне президент России Владимир Путин заявил, что для избавления от Зеленского может потребоваться год. По его словам, Москва знает наверняка требования Вашингтона по отношению к украинскому руководству. Сначала, по мнению главы государства, Киев заставят понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Потом от Зеленского избавятся. Но сначала все это надо сделать, потому что это непростая история. Закон надо принять, совершить определенные шаги

Владимир Путинпрезидент России

Он предположил, что Зеленского «будут терпеть» до начала следующего года, а потом «скажут: "До свидания"».

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      Варвара Кошечкина
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