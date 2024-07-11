Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:54, 11 июля 2024Экономика

Россиянам рассказали о новом налоге

Юрист Ягнюкова: с 2025 года вступит закон о новом туристическом налоге

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России с 1 января 2025 года вступит в силу закон о новом туристическом налоге. Юрист Марина Ягнюкова рассказала, кого он коснется, пишет агентство «Прайм».

Напомним, данный налог придет на смену курортному сбору, который в виде эксперимента взимается до конца текущего года в некоторых регионах страны. Теперь же налог сможет ввести любой муниципалитет.

Платить новый налог будут владельцы гостиниц, санаториев и прочих мест, внесенных в реестр Росаккредитации.

«Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе», — уточнила Ягнюкова, отметив, что данное противоречие до сих пор не разрешено.

Доход от туристического налога пойдет в местные бюджеты и будет потрачен на развитие туристической инфраструктуры, также подчеркнула юрист. Ставку налога будет определять муниципалитет.

Согласно поправкам, вносимым Минфином в законопроект о совершенствовании налоговой системы, курортный сбор преобразуют в «туристический налог». Местным органам власти разрешат самостоятельно вводить его на своей территории. Предполагается, что ставка будет в пределах процента в 2025 году и не больше четырех в 2028 году.

Некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции, будут освобождены от уплаты нового налога.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ над российскими регионами

      Страны ЕС подготовили «наказание» Орбану за визит в Москву

      Умер российский золотопромышленник и друг Высоцкого

      Для съемки кино создали первую в мире камеру с ИИ

      В Госдуме высказались об итогах завершающегося весеннего призыва

      Арестованные за секс с учениками учительницы оказались «одержимыми мальчиками»

      В Донецке упала неразорвавшаяся ракета HIMARS

      В Конгрессе обязали Белый дом отчитаться о здоровье Байдена

      Сбер возобновит выдачи по «Семейной ипотеке»

      Назван самый популярный автомобиль в такси в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше