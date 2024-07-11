Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 11 июля 2024Россия

Россияне обвинили начальника в избиении и объявили забастовку

В Казани крановщики объявили забастовку из-за страха быть избитыми начальством

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

В Казани крановщики на стройке «Миллениума» обвинили начальника в избиении коллеги и объявили забастовку из-за страха, что их может ждать та же участь, пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Со слов рабочих, директор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин якобы избил машиниста башенного крана за то, что тот опоздал на работу. Крановщики заявили, что их коллега снял побои, потребовали извинений и выплаты ему компенсации.

«До тех пор отказываемся залезать и работать на кранах, так как опасаемся, что такое может случиться и с нами», — заявили рабочие.

Ранее во Владивостоке недовольные своей зарплатой водители автобусов устроили забастовку и отказались выходить на маршрут.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия узнала, что США ищут замену Зеленскому. Кого готовят на пост президента Украины?

      Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

      Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

      В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

      Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

      Вывоз нефти из России упал

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

      Украинские военные передали России координаты бункера с генералами для удара по нему

      ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше