Россияне обвинили начальника в избиении и объявили забастовку

В Казани крановщики объявили забастовку из-за страха быть избитыми начальством

В Казани крановщики на стройке «Миллениума» обвинили начальника в избиении коллеги и объявили забастовку из-за страха, что их может ждать та же участь, пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Со слов рабочих, директор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин якобы избил машиниста башенного крана за то, что тот опоздал на работу. Крановщики заявили, что их коллега снял побои, потребовали извинений и выплаты ему компенсации.

«До тех пор отказываемся залезать и работать на кранах, так как опасаемся, что такое может случиться и с нами», — заявили рабочие.

Ранее во Владивостоке недовольные своей зарплатой водители автобусов устроили забастовку и отказались выходить на маршрут.