Россияне стали отказываться от такси из-за роста цен

ВЦИОМ: для большинства россиян поездки на такси оказались слишком дорогими

В России 60 процентов граждан считают, что цены на такси слишком высоки, а потому предпочитают альтернативные виды транспорта. Таковы результаты июньского опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Причиной для отказа от поездок на такси также назвали долгое ожидание (19 процентов), грязный салон (4 процента) и отсутствие детского кресла (меньше одного процента).

Кроме того, социологи составили список внутренних причин (связанных с убеждениями, опасениями и прочим), по которым люди воздерживаются от такого вида транспорта. Так, 19 процентов признались, что им некуда ездить, 18 процентов считают более удобным общественный транспорт, 12 процентов сомневаются в безопасности поездки, 11 процентам не нравятся неприятные водители. Еще четыре процента оказались автовладельцами.

Выбирая такси, 76 процентов россиян из числа тех, кто периодически ездит на такси, в первую очередь изучают его стоимость. Больше 55 процентов учитывают скорость приезда, а для 36 процентов важна фирма. К другим принципиальным факторам 32 процента отнесли способ оплаты, а 28 процентов — рейтинг водителя. На внешний вид транспортного средства и его владельца обращают внимание 26 и 17 процентов соответственно.

Две трети опрошенных заявили, что за последний год у них были проблемы, связанные с поездками на такси. Почти 30 процентов пожаловались на то, что водитель приезжал не туда, куда его вызвали, или отменял заказ, так и не прибыв. У 25 процентов есть претензии к неаккуратному вождению, а у 13 процентов — к чересчур навязчивому и говорливому водителю.

По популярности такси занимает третье место. На первых двух — общественный транспорт и личный автомобиль. Больше 70 процентов вызывают такси, пользуясь мобильным приложением. Чуть меньше 50 процентов предпочитают звонить в службу такси.

Ранее выяснилось, что самой популярной маркой автомобиля в таксопарках оказалась Hyundai Solaris. В топ-5 лидеров попали также: Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и ВАЗ (LADA) Granta.

Основными проблемами в развитии такси региональные власти называют высокую стоимость страхования автомобилей, а также дефицит водителей.