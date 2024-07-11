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07:46, 11 июля 2024Путешествия

Россиянин побывал в Пакистане и описал страну словами «удивляет каждую минуту»

Фото: Dmitry Pichugin / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Пакистане и рассказал, чем его удивила эта мусульманская страна. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Пакистан удивляет постоянно и буквально каждую минуту, за каждым углом в городе и каждый километр в дороге», — такими словами описал автор свои впечатления.

В первую очередь россиянин обратил внимание, что жители страны говорят по-английски хорошо и без акцента, потому что это второй государственный язык после урду.

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Еще его удивило, что пакистанскую визу до сих пор заполняют от руки, хотя сам документ вклеивается в паспорт. «Я понял, что из России в Пакистан ездит совсем мало путешественников. Ведь я получал визу в ноябре, а номер у нее был всего лишь 778-й», — добавил блогер.

Турист также отметил, что стразу по прибытии ему предложили алкоголь, хотя в этой мусульманской стране спиртные напитки запрещены.

Ранее в Пакистане разгневанные мусульмане избили и сожгли туриста за осквернение Корана. Толпа ворвалась в полицейский участок и похитила мужчину, которого правоохранители пытались защитить.

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      Мария Борисова
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