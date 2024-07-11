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05:34, 11 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала страну словами «рай потребительской наглости»

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российская путешественница побывала в США и удивилась привычке местных жителей постоянно возвращать покупки в магазины. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор описала Штаты словами «рай потребительской наглости». Она рассказала, что американцы возвращают товары после пары месяцев использования.

«Представьте, как это работает: покупаете новенький компьютер, используете его три месяца, а потом возвращаете, утверждая, что он не подошел. Получаете назад деньги и покупаете новый», — объяснила россиянка.

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Она добавила, что иногда клиенты даже не моют технику, которую приносят в магазины. Сама путешественница назвала увиденное «высшим проявлением потребительского беспредела».

Эта же тревел-блогерша раскрыла особенности США, из-за которых ей захотелось оттуда уехать. Например, россиянке не понравились нехватка личного пространства.

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      Мария Борисова
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