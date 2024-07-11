Российских невест призвали надеть прозрачные платья на свадьбу

Дизайнер Ваулина назвала свадебные платья длины мини модными

Дизайнер Маруся Ваулина назвала россиянкам самые модные свадебные платья. Комментарий от сооснователя спортивного бренда begLOVA и основателя бренда After 23.05 поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала российских невест надеть на торжество подвенечные платья длины мини. «Рекомендую даже рассмотреть вариант корсета и мини-юбки по отдельности, что поможет интегрировать оба изделия в повседневный гардероб. Практичность также в моде», — заявила она.

По словам специалистки, трендовыми стали также платья из прозрачной ткани и корсетные наряды. «Именно с корсетом юбка любой длины и конфигурации будет выглядеть уместно, а пропорции фигуры будут стремиться к эталонным», — высказалась собеседница издания.

В заключение Ваулина порекомендовала невестам присмотреться к молочному костюму. «Добавляем серебристые босоножки, нитку жемчуга и чувствуем себя особенной, креативной и самой счастливой», — подытожила она.

В июне сообщалось, что россияне заметили связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо.