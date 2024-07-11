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20:26, 11 июля 2024Ценности

Российских невест призвали надеть прозрачные платья на свадьбу

Дизайнер Ваулина назвала свадебные платья длины мини модными

Фото: Amy Humphries / Unsplash

Дизайнер Маруся Ваулина назвала россиянкам самые модные свадебные платья. Комментарий от сооснователя спортивного бренда begLOVA и основателя бренда After 23.05 поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала российских невест надеть на торжество подвенечные платья длины мини. «Рекомендую даже рассмотреть вариант корсета и мини-юбки по отдельности, что поможет интегрировать оба изделия в повседневный гардероб. Практичность также в моде», — заявила она.

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По словам специалистки, трендовыми стали также платья из прозрачной ткани и корсетные наряды. «Именно с корсетом юбка любой длины и конфигурации будет выглядеть уместно, а пропорции фигуры будут стремиться к эталонным», — высказалась собеседница издания.

В заключение Ваулина порекомендовала невестам присмотреться к молочному костюму. «Добавляем серебристые босоножки, нитку жемчуга и чувствуем себя особенной, креативной и самой счастливой», — подытожила она.

В июне сообщалось, что россияне заметили связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо.

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      Карина Черных
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