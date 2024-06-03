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09:07, 3 июня 2024Ценности

Россияне заметили связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо

SOKOLOV: россияне заметили связь между верностью и ношением обручального кольца

Фото: PxHere

Россияне заметили связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо. Исследование аналитического центра SOKOLOV попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что каждый пятый опрошенный (20 процентов) уверен в том, что любовь и верность никак не связаны с ношением обручального кольца, а 76 процентов убеждены в обратном. Среди разных возрастов респонденты от 36 до 45 лет больше всех (40 процентов) склонны верить в связь между ношением обручального кольца и верностью.

При этом 4 из 10 россиян носят свои обручальные кольца постоянно. В то же время каждый десятый респондент перестал носить кольца из-за того, что они стали малы. Другими причинами отказа являются неудобство в ежедневном использовании (21 процент) и развод (15 процентов).

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Согласно опросу, треть россиянок (33 процента) продолжают носить помолвочное кольцо после свадьбы, а 18 процентов из них носят его на одном пальце с обручальным. Каждая вторая (42 процента) девушка, у которой нет помолвочного кольца, не носит и обручальное, говорится в релизе.

В мае жену Джастиан Бибера Хейли заметили с кольцом за 125 миллионов рублей.

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      Карина Черных
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