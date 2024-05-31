Жену Бибера заметили с кольцом за 125 миллионов рублей

Модель Хейли Бибер заметили с кольцом с бриллиантом за 125 миллионов рублей

Американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер появилась на публике с кольцом за десятки миллионов рублей. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Беременная жена Джастина Бибера сходила на маникюр, после которого мастер сфотографировала дизайн на ее ногтях. На размещенном снимке фанаты заметили кольцо с крупным бриллиантом, которое певец преподнес ей в качестве подарка после объявления беременности.

Геммолог Тенишии Максуиини в разговоре с журналистами оценила стоимость драгоценного камня в кольце в 1,4 миллиона долларов (125 миллионов рублей). «Думаю, Джастин выбрал качественный камень. С учетом его размера, который составляет около десяти карат, думаю, это внушительная сумма», — высказалась специалистка.

Ранее в мае беременная Хейли Бибер снялась в откровенном топе.