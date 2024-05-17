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10:46, 17 мая 2024Ценности

Беременная жена Джастина Бибера снялась в откровенном топе

Беременная американская модель Хейли Бибер снялась в обнажающем спину топе

Фото: @haileybieber

Американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер снялась в откровенном наряде на новых фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя беременная жена канадского певца Джастина Бибера позировала перед камерой на футбольном поле в светлых и широких джинсах, а также укороченном розовом топе с пайетками. Упомянутое изделие обнажало спину и грудь звезды. При этом знаменитость продемонстрировала округлившийся живот.

Кроме того, Бибер распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В апреле Джастина Бибера сняли на улице со спущенными штанами. Также музыкант примерил коричневые меховые ботинки Footprint с подошвами в виде стилизованных отпечатков медвежьих лап из весенне-летней коллекции марки Louis Vuitton.

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      Екатерина Ештокина
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