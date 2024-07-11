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10:15, 11 июля 2024Россия

Российский генерал назвал две причины для завершения СВО в 2024 году

Алаудинов: СВО может завершиться в 2024 году из-за выборов в США и Европе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться осенью 2024 года. Замглавы Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов обозначил причины для этого в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что что бы ни говорили в НАТО, в Америке — в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», — сказал российский генерал.

По словам Алаудинова, для завершения СВО можно назвать две причины — выборы в США и Европе, а также истощенные ресурсы Украины.

«Первое, как я уже говорил ранее, — выборы в Америке, Европе, которые показывают ситуацию, как народы государств, где проходят эти выборы (...) уже устали от того, что повестка Украины забирает у них очень большой объем денег и с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить. Второе — ресурс Украины уже истощается», — заключил он, добавив, что народ Украины также открыто выражает недовольство событиями на передовой и внутри государства.

Кроме того, замглавы Главного военно-политического управления Минобороны считает, что блок НАТО не в состоянии более поставлять в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вооружение.

«Это все накладывается одно на другое, и, естественно, любой маломальский аналитик, который может это просчитать, он тоже понимает, что Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали», — отметил Алаудинов.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук усомнился в том, что СВО завершится в 2024 году, отметив, что на это влияет несколько факторов, включая экономический и военный.

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      Елена Торубарова
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