Российский стилист раскрыл модный тренд лета

Стилист Алеко Надирян: эстетика спорт-шика стала трендом лета 2024 года

Российский стилист Алеко Надирян раскрыл модный тренд лета 2024 года. Соответствующей пост он разместил в Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем сезоне популярной стала эстетика спорт-шика. «Если счет 2:1 вам о чем-то говорит, то советую обратить внимание на блоккор — эстетику спорт-шика. Этот стиль пришел в массы благодаря английским футбольным фанатам», — рассказал он.

Для создания образа в упомянутом стиле специалист посоветовал выбирать спортивная джерси, юбка и белые носки. «Или вариант с шортами и балетками», — уточнил Надирян.

Ранее стилист Александр Рогов перечислил модные тренды на лето. Специалист рассказал, что в текущем сезоне стоит обратить внимание на силуэт 60-х годов, а также одежду в длине мини.

