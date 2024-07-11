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17:20, 11 июля 2024Ценности

Российский стилист раскрыл модный тренд лета

Стилист Алеко Надирян: эстетика спорт-шика стала трендом лета 2024 года

Фото: Unsplash

Российский стилист Алеко Надирян раскрыл модный тренд лета 2024 года. Соответствующей пост он разместил в Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем сезоне популярной стала эстетика спорт-шика. «Если счет 2:1 вам о чем-то говорит, то советую обратить внимание на блоккор — эстетику спорт-шика. Этот стиль пришел в массы благодаря английским футбольным фанатам», — рассказал он.

Для создания образа в упомянутом стиле специалист посоветовал выбирать спортивная джерси, юбка и белые носки. «Или вариант с шортами и балетками», — уточнил Надирян.

Ранее стилист Александр Рогов перечислил модные тренды на лето. Специалист рассказал, что в текущем сезоне стоит обратить внимание на силуэт 60-х годов, а также одежду в длине мини.

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      Екатерина Ештокина
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