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19:24, 11 июля 2024Ценности

Российский стилист раскрыл способ носить устаревшую вещь

Стилист Алеко Надирян: джинсы скинни стоит носить с оверсайз-пиджаком

Фото: Yarden / Unsplash

Российский стилист Алеко Надирян раскрыл способ носить одну устаревшую вещь. Соответствующий ролик появился в его Telegram.

Эксперт призвал не выбрасывать вышедшие из моды предметы гардероба. «Оставьте! Каждая вещь дождется своего часа», — заявил Надирян.

В качестве примера стилист привел джинсы скинни. Он подчеркнул, что длина данной модели должна быть выше щиколотки. Стилизовать данное изделие специалист посоветовал с помощью облегающего или объемного верха. По его словам, удачно будет смотреться оверсайз-пиджак с мужского плеча.

«Кстати, вниз первым слоем можно добавить что-то облегающее: кроп-топ, корсет или, например, базовое боди», — предложил стилист.

Помимо пиджака, утверждает эксперт, можно надеть объемную рубашку или лонгслив, дополнив образ обувью на каблуках. «Так не только сохраняется нотка женственности, но и исчезает риск урезать рост», — заключил Надирян.

Ранее стилист Александр Рогов перечислил модные тренды на лето. Специалист рассказал, что в текущем сезоне стоит обратить внимание на силуэты 60-х годов, а также на одежду в длине мини.

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      Екатерина Ештокина
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