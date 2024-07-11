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01:00, 11 июля 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала тело в крошечном бикини

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя в зеркало и продемонстрировала стройное тело в бикини зеленого цвета. На размещенном кадре видно, что купальник состоит из крошечного бюстгальтера и плавок, оформленных белыми тонкими завязками.

При этом на время съемки девушка распустила волосы, нанесла на лицо минимальное количество макияжа и надела на шею ожерелье, украшенное тремя жемчужинами.

Ранее сообщалось, что известная гольфистка Карин Харт снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Тогда спортсменка поделилась серией снимков, на которых она позировала в оголяющем тело нижнем белье и капроновых чулках черного цвета.

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      Карина Черных
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