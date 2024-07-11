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08:31, 11 июля 2024Забота о себе

Секс-эксперт назвала идеальную для женского удовольствия позу

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Секс-эксперт Аннабель Найт назвала позу «Наездница» идеальной для женского удовольствия. Ее слова о преимуществах позиции приводит издание Grazia Daily.

По словам Найт, позу «Наездница» можно практиковать по-разному: женщина может сидеть лицом к партнеру или отвернувшись от него, на кровати, кресле или другой поверхности. Главное, чтобы женщина была сверху. Такая позиция позволяет партнерше контролировать темп, глубину и угол проникновения.

Секс-эксперт считает, что эта поза нравится многим женщинам также за то, что позволяет активнее стимулировать клитор, что увеличивает вероятность оргазма.

«Ориентация лицом к лицу позволяет ощутить близость с партнером через зрительный контакт. А изменение угла может эффективно стимулировать точку G, усиливая удовольствие», — прокомментировала Найт.

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      Алиса Дмитриева
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