Секс-эксперт назвала идеальную для женского удовольствия позу

Секс-эксперт Аннабель Найт назвала позу «Наездница» идеальной для женского удовольствия. Ее слова о преимуществах позиции приводит издание Grazia Daily.

По словам Найт, позу «Наездница» можно практиковать по-разному: женщина может сидеть лицом к партнеру или отвернувшись от него, на кровати, кресле или другой поверхности. Главное, чтобы женщина была сверху. Такая позиция позволяет партнерше контролировать темп, глубину и угол проникновения.

Секс-эксперт считает, что эта поза нравится многим женщинам также за то, что позволяет активнее стимулировать клитор, что увеличивает вероятность оргазма.

«Ориентация лицом к лицу позволяет ощутить близость с партнером через зрительный контакт. А изменение угла может эффективно стимулировать точку G, усиливая удовольствие», — прокомментировала Найт.

Ранее секс-эксперт Несс Купер объяснила одержимость некоторых людей фут-фетишем. По ее словам, причину появления столь необычного сексуального фетиша можно поискать в детстве — у человека формируется привязанность к ногам, когда он ползает вокруг них в младенчестве, что и приводит к положительным ассоциациям в будущем.