Семь человек пострадали при обстреле российского города со стороны Украины

Украинские войска обстреляли Шебекино, пострадали семь человек

Семь человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Осколочные ранения получили пять женщин и двое мужчин. Решение о транспортировке в больницу принято в отношении двоих пострадавших. Остальным госпитализация не потребовалась.

В ходе начатого местными властями подомового обхода выявлены повреждения двух социальных и трех коммерческих объектах, продолжил Гладков. Также повреждения получили 15 автомобилей и три многоквартирных дома.

Ранее 11 июля украинские войска нанесли удары беспилотниками по Белгородской области. В результате атак три человека получили ранения. Еще одного мужчину спасти не удалось – он находился в салоне атакованного дроном автомобиля.