Семь человек пострадали при обстреле российского города со стороны Украины

Семь человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Осколочные ранения получили пять женщин и двое мужчин. Решение о транспортировке в больницу принято в отношении двоих пострадавших. Остальным госпитализация не потребовалась.
В ходе начатого местными властями подомового обхода выявлены повреждения двух социальных и трех коммерческих объектах, продолжил Гладков. Также повреждения получили 15 автомобилей и три многоквартирных дома.
Ранее 11 июля украинские войска нанесли удары беспилотниками по Белгородской области. В результате атак три человека получили ранения. Еще одного мужчину спасти не удалось – он находился в салоне атакованного дроном автомобиля.