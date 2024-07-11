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11:21, 11 июля 2024Россия

Семь человек пострадали при обстреле российского города со стороны Украины

Украинские войска обстреляли Шебекино, пострадали семь человек

Фото: Пресс-служба губернатора / ТАСС

Семь человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Осколочные ранения получили пять женщин и двое мужчин. Решение о транспортировке в больницу принято в отношении двоих пострадавших. Остальным госпитализация не потребовалась.

В ходе начатого местными властями подомового обхода выявлены повреждения двух социальных и трех коммерческих объектах, продолжил Гладков. Также повреждения получили 15 автомобилей и три многоквартирных дома.

Ранее 11 июля украинские войска нанесли удары беспилотниками по Белгородской области. В результате атак три человека получили ранения. Еще одного мужчину спасти не удалось – он находился в салоне атакованного дроном автомобиля.

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      Алан Босиков
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