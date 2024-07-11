Шесть человек пострадали при массовом налете дронов ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков сообщил о шести пострадавших при массовой атаке дронов ВСУ

Шесть человек пострадали при массовом налете дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Так, около села Березовка беспилотник атаковал двигавшийся по дороге легковой автомобиль, ранения получили водитель и пассажир. Их доставляют в больницу, у одного выявили закрытую черепно-мозговую травму, контузию и множественные осколочные ранения, у второго — минно-взрывную травму и контузию.

В больницу также обратились двое мужчин, которые пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль. Их транспортируют с закрытыми черепно-мозговыми травмами в Белгород.

Еще две женщины получили ранения при атаке дрона-камикадзе на легковой автомобиль в селе Новостроевка-Вторая. Их доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

В этот же день ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. Гладков сообщал, что под удар попали села Муром, Вознесеновка, Ржевка и Безымено.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.