Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. О массовом налете беспилотников сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Шебекинском городском округе в селе Муром беспилотники атаковали частный сектор — повреждены четыре дома. В селе Вознесеновка также от атак дронов загорелись кровли трех домов, очаги возгорания были ликвидированы», — написал он.

Помимо того, в селе Ржевка дроны атаковали легковой автомобиль и два частных дома. Одно из строений загорелось, на место прибыли пожарные расчеты. Второй дом получил серьезные повреждения.

Еще один населенный пункт — село Безымено — также атаковали БПЛА. Один частный дом в результате атаки оказался разрушен, повреждения также получил социальный объект, добавил Гладков.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажке в Шебекино, которая располагается в двух кварталах от здания городской мэрии. Предположительно, снаряд угодил в несущую торцевую стену рядом с балконами. Одного человека спасти не удалось.