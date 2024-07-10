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12:34, 10 июля 2024Россия

Стало известно о погибшем после попадания ракеты ВСУ по пятиэтажке под Белгородом

Mash: один человек погиб после попадания ракеты ВСУ по пятиэтажке в Шебекино

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia

Один человек погиб после попадания ракеты «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пятиэтажному дому в городе Шебекино под Белгородом. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как разузнало издание, дом, по которому пришелся удар, располагается в двух кварталах от здания городской мэрии. Сейчас район перекрыли, на месте начали работу спасатели.

Об инциденте сообщили в среду, 10 июля. Как утверждает Mash, украинский снаряд угодил в несущую торцевую стену рядом с балконами.

Власти Белгородской области ситуацию пока не комментировали.

9 июля атакам со стороны Украины подверглись сразу пять населенных пунктов Белгородской области. Информации о пострадавших тогда не поступало.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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