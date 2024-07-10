ВСУ ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажке в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному дому в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, три человека в результате произошедшего получили ранения. Как утверждает издание, снаряд угодил в несущую торцевую стену рядом с балконами.
Власти Белгородской области пока случившееся не подтверждали. Другие подробности инцидента сейчас выясняются.
9 июля стало известно, что атакам со стороны Украины подверглись сразу пять населенных пунктов Белгородской области.
В тот же день больше 20 украинских беспилотников атаковали Ахтубинский район в Астраханской области. Сведений о пострадавших не поступало.