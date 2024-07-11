Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 11 июля 2024Мир

Штаб Байдена перестал верить в его победу на выборах

WP: в штабе Байдена перестали верить в его победу над Трампом

Фото: Leah Millis / Reuters

Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба президента США Джо Байдена начали скептически относиться к его победе над соперником Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Подавляющее большинство руководителей предвыборного штаба Байдена подавлено и сомневается в его победе над Трампом», — сообщил источник из Демократической партии США, пожелавший остаться анонимным.

Авторы материала добавили, что конгрессмены и доноры предвыборной кампании Байдена могут вновь публично призвать его снять кандидатуру «в скором времени». Источники пояснили, что пока члены Демпартии «не хотят ставить американского лидера в неловкое положение» из-за проходящего саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч призвал Байдена выйти из президентской гонки. Уэлч назвал его выступление на дебатах с Трампом катастрофическим.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия узнала, что США ищут замену Зеленскому. Кого готовят на пост президента Украины?

      Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

      Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

      В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

      Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

      Вывоз нефти из России упал

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

      Украинские военные передали России координаты бункера с генералами для удара по нему

      ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше