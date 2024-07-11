Штаб Байдена перестал верить в его победу на выборах

WP: в штабе Байдена перестали верить в его победу над Трампом

Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба президента США Джо Байдена начали скептически относиться к его победе над соперником Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Подавляющее большинство руководителей предвыборного штаба Байдена подавлено и сомневается в его победе над Трампом», — сообщил источник из Демократической партии США, пожелавший остаться анонимным.

Авторы материала добавили, что конгрессмены и доноры предвыборной кампании Байдена могут вновь публично призвать его снять кандидатуру «в скором времени». Источники пояснили, что пока члены Демпартии «не хотят ставить американского лидера в неловкое положение» из-за проходящего саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч призвал Байдена выйти из президентской гонки. Уэлч назвал его выступление на дебатах с Трампом катастрофическим.