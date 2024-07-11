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11:52, 11 июля 2024Мир

Швеция исключила отправку Украине самолетов Gripen

Глава МИД Билльстрем: Швеция не передаст Киеву Gripen в связи с поставками F-16

Фото: Petr Josek Snr / Reuters

Швеция не передаст Украине самолеты JAS 39 Gripen пока действует программа поставки истребителей F-16. Поставки Киеву исключил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем в интервью радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иноагентов).

«Такое решение было принято, поскольку Украина пришла к выводу, что использование этих двух систем — как F-16, так и Gripen — это уже слишком», — сказал дипломат.

По словам главы шведского внешнеполитического ведомства, принятое решение не означает, что в перспективе Швеция не будет готова поставлять Украине свои истребители Gripen.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что первая партия многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 американского производства уже направляется на Украину.

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      Семен Александров
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