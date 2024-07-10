Страны НАТО отправили Киеву истребители F-16. Они появятся в небе над Украиной уже этим летом

Госсек США Блинкен: Запад поставит Украине эскадрильи F-16

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что первая партия многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 американского производства уже направляется на Украину.

Выступая на мероприятии в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, Блинкен рассказал, что передача истребителей Киеву осуществляется из Дании и Нидерландов. При этом F-16 находятся «уже в пути».

Эти самолеты... будут летать в небе Украины этим летом Энтони Блинкен госсекретарь США

Количество направляющихся на Украину истребителей он не назвал, однако известно, что ранее Дания и Нидерланды совместно с Бельгией и Норвегией обещали передать Украине более 60 истребителей F-16 текущим летом.

Американский госсекретарь в своем заявлении также ответил на жалобы президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, Киев получает достаточно поддержки от союзников.

Запад намерен снабдить Киев эскадрильями истребителей F-16

Ранее западные страны заявили, что планируют снабдить Вооруженные силы Украины (ВСУ) целыми эскадрильями истребителей. В совместном заявлении глав США, Дании и Нидерландов говорится, что направить в Киев современные истребители F-16 собираются Копенгаген и Амстердам при поддержке Вашингтона.

Мы привержены дальнейшему укреплению военно-воздушных возможностей Украины, что будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения совместное заявление США, Нидерландов и Дании

Кроме того, Минобороны Нидерландов объявило, что Амстердам дополнительно выделит Украине помощь на закупку вооружений для F-16. Размер поддержки составит 300 миллионов евро, сумма является дополнением к ранее зарезервированным для Киева 150 миллионам евро.

В России отреагировали на поставки истребителей словами о том, что США возглавляют «банду войны»

В МИД России отреагировали на планы поставок американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ). Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что США возглавляют «банду войны».

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Красов оценил, могут ли F-16 изменить ход боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). По его мнению, передача таких самолетов является важной для Киева, однако эти истребители не новые и у них устаревшие характеристики. При этом у России тоже есть истребители и отличная система противовоздушной обороны (ПВО), которая способна справиться с этими самолетами, отметил парламентарий.

Он добавил, что США «не хотят, чтобы костер, горящий на Украине, затихал», однако вместо этого Вашингтону стоило бы задуматься над тем, чтобы сподвигнуть Зеленского сесть за стол переговоров.