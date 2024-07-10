Госсекретарь США ответил на жалобы Зеленского

Госсекретарь США Блинкен: Украина получает достаточно поддержки от союзников

Украина получает достаточно поддержки от союзников. Так на жалобы украинского лидера Владимира Зеленского о нехватке военной помощи ответил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале альянса.

«Я верю, что так и есть», — сказал американский госсекретарь в ответ на вопрос, достаточную ли помощь страны Запада оказывают Киеву.

Отмечается, что в первый день саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне Зеленский пожаловался, что поставленные США танки Abrams оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя, а поставок систем ПВО и истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет мало.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники по НАТО прямо сейчас направляют Украине истребители F-16. По его словам, они должны поступить на вооружение ВСУ в течение лета этого года.