Захарова поставила США во главу «банды войны»

Захарова: США возглавляют банду войны, судя по поставкам истребителей F-16

США возглавляют «банду войны». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Представитель российского внешнеполитического ведомства связала это с планами поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских истребителей F-16.

«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», — отметила дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США уже направили Украине истребители F-16, которые должны поступить на вооружение ВСУ до конца этого лета. Кроме того, Норвегия решила на безвозмездной основе передать Киеву шесть истребителей F-16.