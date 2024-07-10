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18:19, 10 июля 2024Мир

Захарова поставила США во главу «банды войны»

Захарова: США возглавляют банду войны, судя по поставкам истребителей F-16

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

США возглавляют «банду войны». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Представитель российского внешнеполитического ведомства связала это с планами поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских истребителей F-16.

«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», — отметила дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США уже направили Украине истребители F-16, которые должны поступить на вооружение ВСУ до конца этого лета. Кроме того, Норвегия решила на безвозмездной основе передать Киеву шесть истребителей F-16.

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      Виктория Кондратьева
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