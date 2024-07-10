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18:32, 10 июля 2024Мир

Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

Минобороны Нидерландов: Украине будет выделено €300 млн на вооружение для F-16

Фото: George Calin / Reuters

Амстердам дополнительно выделит Киеву 300 миллионов евро на закупку вооружений для истребителей F-16. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, передает Reuters.

«Сумма 300 миллионов евро выделяется в дополнение к 150 миллионам евро, которые ранее были зарезервированы для закупок вооружений F-16», — сообщается в заявлении оборонного ведомства. Авторы материала отмечают, что речь идет о вооружении, которое будет закупаться напрямую у производителей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники по НАТО прямо сейчас направляют F-16 Украине, которые должны поступить на вооружение в течение лета этого года. В частности, он заявил об отправке истребителей из Дании и Нидерландов.

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      Максим Габриелян
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