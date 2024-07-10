В России отреагировали на начало поставок F-16 Украине

Депутат Красов: истребители F-16 не помогут Украине

Истребители F-16, о начале поставки которых заявили в США, не помогут Украине кардинально изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

«Да, конечно, это важная поставка для Украины. Но истребители эти не новые, у них довольно устаревшие характеристики. Кроме того, у России тоже есть самолеты, а также великолепные системы противовоздушной обороны, чтобы бороться с этими летательными аппаратами», — подчеркнул политик.

Он также добавил, что продолжающиеся поставки вооружений со стороны Запада только усиливают и разжигают конфликт, мешая установлению мира.

«США, собирая вооружения со всей Европы, не хотят, чтобы костер, горящий на Украине, затихал. И мое пожелание американским коллегам — не разжигать этот костер, а задуматься над тем, чтобы усадить [президента Украины Владимира] Зеленского за стол переговоров», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США уже направили Украине истребители F-16, которые должны поступить на вооружение ВСУ до конца этого лета.