Путин передал Росимуществу активы американской компании

Путин передал Росимуществу российскую дочернюю компанию Silgan Holdings

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества предприятия «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» — дочерней компании австрийского подразделения американского производителя упаковки Silgan Holdings. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такое же решение принято в отношении «Силган Метал Пэкаджинг Энем», которое является дочерней компанией другой австрийской структуры Silgan. Указ вступает в силу с момента опубликования, то есть с 11 июля.

Головной офис Silgan Holdings находится в американском штате Коннектикут, в Европе компания владеет рядом фабрик. Причина передачи активов под управление России не указывается.

Ранее в Росимуществе, комментируя указ в отношении доли зарубежных акционеров в «Юнипро» и ПАО «Фортум», объясняли, что такое решение не касается прав собственности и не лишает владельцев активов из недружественных стран своего имущества. Однако внешнее управление позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий.