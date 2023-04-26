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01:48, 26 апреля 2023Россия

Росимущество пояснило правила внешнего управления иностранными активами

Росимущество: внешнее управление обеспечит бесперебойную работу «Юнипро» и «Фортума»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Росимущество пояснило правила внешнего управления иностранными активами из указа президента России Владимира Путина об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, документ в отношении акций «Юнипро» и «Фортума» не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов. Внешнее управление позволит обеспечить бесперебойную работу этих акционерных обществ, подчеркнули там. Перечень иностранных предприятий под внешним управлением может быть расширен, добавили в Росимуществе.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. В частности, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом, в России вводится внешнее управление на активы недружественных стран. В перечень иностранных активов для передачи Росимуществу вошли доли в «Юнипро» и «Фортум».

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Марина Совина
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