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23:34, 25 апреля 2023Россия

Названы подлежащие передаче по указу Путина иностранные активы

В перечень иностранных активов для передачи Росимуществу вошли доли в «Юнипро» и «Фортум»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Среди иностранных активов, подлежащих передаче во временное управление Росимуществу, доли в акционерных обществах «Юнипро» и «Фортум». Об этом говорится в соответствующем перечне к указу президента России Владимира Путина об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

Так, временное управление вводится в отношении 83,73 процента акций «Юнипро», а также 69,9 процента акций общества «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V., и 28,3 процента акций «Фортума», принадлежащего Fortum Holding B.V.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. В частности, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом, в России вводится внешнее управление на активы недружественных стран.

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Марина Совина
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