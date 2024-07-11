Силовики задержали экс-замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ

Бывшего первого замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ задержали

Силовики задержали бывшего первого замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом в Telegram-канале сообщает РБК.

Речь о занимавшем эту должность до 2022 года Владимире Талалыкине. С 2007 года он работал в должности заместителя в «Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», позже стал первым заместителем гендиректора. А в 2022 году компания вошла в Фонд развития территорий.

После 2022 года он был главой комиссии по жилищно-коммунальном хозяйству Общественно совета Минстроя.

21 июня сотрудники Cледственного комитета России задержали двух сотрудников Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) по подозрению в коррупции.