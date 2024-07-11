СК получил данные об Интернациональном легионе теробороны Украины

СК: наемники дали показания об Интернациональном легионе теробороны Украины

Следственный комитет России (СКР) получил сведения о функционировании Интернационального легиона теробороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, руководство Украины создало в интернете ресурсы и организовало работу диппредставительств страны за рубежом для вербовки наемников.

Так, грузинский наемник Мамука Гацерелия рассказал, что получил первоначальную информацию в посольстве Украины в Грузии. Наемник из Колумбии Мигель Анхель Монтилла дал показания, сообщив, что нашел данные о легионе в сети. Далее он через мессенджер получил инструкции и выехал на Украину, где после пяти дней обучения стрельбе его направили на охрану объекта. Там иностранец вступил в бой с российскими войсками и сдался в плен.

Ранее первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев доложил, что ведомство вынесло постановления о привлечении к ответственности 714 иностранных наемников, принявших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.