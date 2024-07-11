Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:58, 11 июля 2024Силовые структуры

СК России привлек к ответственности 714 иностранных наемников ВСУ

Кабурнеев: СК привлек к ответственности 714 иностранных наемников ВСУ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Эдуард Кабурнеев доложил о том, что СК России вынес постановления о привлечении к ответственности 714 иностранных наемников, принявших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По словам Кабурнеева, 422 обвиняемых иностранца находятся в розыске. Кроме того, для вынесения заочных приговоров в суд направлены дела еще пятерых наемников. Это Нурин Абдельфетах из Австралии, Луадах Кусеил из Алжира, Мишлер Джастин Эллиот и Рид Тревор Рауди из США, Юрис Юрашс из Латвии.

Ранее СК России предъявил заочные обвинения бывшим командующим подразделениями ВСУ Сергею Дрозову, Игорю Луневу и Вячеславу Горбылеву.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Конгресс США поддержал снятие с ВСУ ограничений на удары по России

      ФСБ задержала в аэропорту россиянина с 28 килограммами золота под одеждой

      Кулеба анонсировал откровенный разговор Зеленского с Байденом

      Обвиненному в растрате миллионов рублей ректору российского вуза нашли замену

      Тарасова заступилась за Пугачеву

      Уехавший в Швейцарию телеведущий пожаловался на одну особенность страны

      Семь человек пострадали при обстреле российского города со стороны Украины

      В России снизились вредные выбросы

      39-летняя Кэти Перри снялась топлес для обложки альбома

      СК получил данные об Интернациональном легионе теробороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше