СК России привлек к ответственности 714 иностранных наемников ВСУ

Кабурнеев: СК привлек к ответственности 714 иностранных наемников ВСУ

Первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Эдуард Кабурнеев доложил о том, что СК России вынес постановления о привлечении к ответственности 714 иностранных наемников, принявших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По словам Кабурнеева, 422 обвиняемых иностранца находятся в розыске. Кроме того, для вынесения заочных приговоров в суд направлены дела еще пятерых наемников. Это Нурин Абдельфетах из Австралии, Луадах Кусеил из Алжира, Мишлер Джастин Эллиот и Рид Тревор Рауди из США, Юрис Юрашс из Латвии.

Ранее СК России предъявил заочные обвинения бывшим командующим подразделениями ВСУ Сергею Дрозову, Игорю Луневу и Вячеславу Горбылеву.

