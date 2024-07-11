Трем бывшим командующим подразделениями ВСУ заочно предъявлены обвинения в России

СК предъявил заочные обвинения трем экс-командующим подразделениями ВСУ

Следственный комитет (СК) России предъявил заочные обвинения бывшим командующим подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Дроздову, Игорю Луневу и Вячеславу Горбылеву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Они участвовали в руководстве так называемой операцией объединенных сил на юго-востоке Украины. В результате их преступных действий были ранены и лишены жизни 177 человек, повреждено более 190 объектов инфраструктуры в Луганской и Донецкой народных республиках. Правоохранители принимают меры к розыску и аресту обвиняемых.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и бывшего командующего оперативным командованием «Запад» генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя.

