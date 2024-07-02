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10:37, 2 июля 2024Силовые структуры

Бывшего министра финансов Украины и генерал-лейтенанта ВСУ заочно арестовали в России

В Москве суд заочно арестовал экс-министра финансов Украины Шлапака

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и бывшего командующего оперативным командованием «Запад», генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Довганя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста будет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию России или задержания внутри страны. Шлапак и Довгань проходят обвиняемыми по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

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7 марта Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение Довганю. По версии следствия, он был одним из тех, кто отвечал за подготовку и боевое слаживание военных перед направлением их в зоны операции на юго-востоке Украины. Довгань объявлен в международный розыск.

Шлапакув начале января предъявили обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. По данным следователей, он в числе прочих принимал решение о начале операции и оказывал ей финансовую поддержку из средств госбюджета. В мае его объявили в международный розыск.

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