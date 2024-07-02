Бывшего премьера Украины и экс-главу украинского МИД заочно арестовали в России

В Москве суд заочно арестовал экс-главу МИД Украины Климкина и бывшего премьера

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина и бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста будет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию России или задержания внутри страны. Климкин и Гройсман проходят обвиняемыми по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). Сейчас они объявлены в международный розыск.

25 апреля сообщалось, что Следственный комитет России заочно предъявил им обвинения в преступлениях против мирных жителей Донбасса. Российские следователи возложили на украинских политиков вину за обстрелы мирных граждан.

6 мая МВД России объявило экс-министра и бывшего премьера в розыск.