Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:16, 2 июля 2024Силовые структуры

Бывшего премьера Украины и экс-главу украинского МИД заочно арестовали в России

В Москве суд заочно арестовал экс-главу МИД Украины Климкина и бывшего премьера

Фото: РИА Новости

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина и бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста будет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию России или задержания внутри страны. Климкин и Гройсман проходят обвиняемыми по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). Сейчас они объявлены в международный розыск.

25 апреля сообщалось, что Следственный комитет России заочно предъявил им обвинения в преступлениях против мирных жителей Донбасса. Российские следователи возложили на украинских политиков вину за обстрелы мирных граждан.

6 мая МВД России объявило экс-министра и бывшего премьера в розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об уничтожении пяти и повреждении двух украинских Су-27 на аэродроме

      Стало известно о маневрах российских подлодок вблизи Британии

      В России призвали строить железные дороги по-новому на фоне изменения климата

      Популярный комик описал жизнь в родном городе словами «играешь в КВН или спиваешься»

      46-летняя ведущая «Дома-2» показала фигуру в бикини

      Минздрав назвал число тяжелых пациентов после удара ВСУ по Севастополю

      Бывшего премьера Украины и экс-главу украинского МИД заочно арестовали в России

      Россиянин поссорился с женой и поджег ее в частном доме

      В российском городе отменили концерт Славы Марлоу

      Европа вернула пошлины на украинские яйца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше