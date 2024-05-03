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08:59, 3 мая 2024Силовые структуры

В России объявили в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины. В чем их обвиняют?

МВД России объявило в розыск экс-главу Минфина Украины Шлапака

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего главу Министерства финансов Украины Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Степана Кубива, следует из базы данных ведомства.

Оба разыскиваются по статье Уголовного кодекса, однако по какой — ведомство не разглашает.

Александр Шлапак

Александр Шлапак. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Ранее разыскиваемых обвиняли в финансировании АТО в Донбассе

В начале января Следственный комитет (СК) России обвинил Шлапака и Кубиву в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. По данным следователей, они в числе прочих принимали решение о начале операции и оказывали ее финансирование из средств госбюджета.

Действия Шлапака, Кубива и их пособников привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской народной республики и Донецкой народной республики. В результате множество местных жителей получили ранения, порядка 900 человек — не совместимые с жизнью.

Степан Кубив

Степан Кубив. Фото: Virginia Mayo / AP

Известно, что Шлапак 1960 года рождения был назначен на должность министра финансов 27 февраля и занимал ее по 2 декабря 2014 года. Кубив 1962 года рождения занимал должность главы Нацбанка Украины с 24 февраля до 19 июня 2014 года.

Накануне МВД объявило в розыск экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

2 мая МВД объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). В отношении него возбуждено дело по статье УК РФ о призывах к насилию в отношении российских военных.

В феврале следователи заочно предъявили Наливайченко обвинения в военных преступлениях. По данным следователей, он принял решение о начале проведения АТО в Донбассе.

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Также в России объявили в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Тоже по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется.

СК России даст уголовно-правовую оценку преступлениям против жителей Донбасса

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство даст уголовно-правовую оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии. По его словам, это важно не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте.

Бастрыкин подчеркнул, что благодаря этой работе будущие поколения смогут узнать о том, с чем пришлось столкнуться жителям Донбасса. По состоянию на январь текущего года, российские следователи уже заочно обвинили многих должностных лиц Вооруженных сил Украины. С 2014 года было возбуждено более четырех тысяч дел, а за расправы над мирными гражданами, жесткое обращение с ними осуждены более 200 украинских военных, в том числе участников бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Расследования все еще продолжаются.

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      Анастасия Алимпиева
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