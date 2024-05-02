Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

МО: российские военные группировки «Центр» взяли под контроль Бердычи в ДНР

Российские войска заняли село Бердычи в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 2 мая, доложило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими группировки войск «Центр». Таким образом Российская армия улучшила положение в районе ведения боевых действий.

Бердычи находятся в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой шло снабжение одной из группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас логистика украинских войск в этом районе сильно нарушена. Как уточняет РИА Новости, контроль над Бердычами позволит российским военнослужащим продвинуться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья — одной из ключевых линий обороны противника.

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Об успехах российских войск на авдеевском направлении военкоры сообщали еще 26 апреля. Тогда, по их словам, Вооруженные силы России выбили украинские войска из Бердычей и приступили к зачистке населенного пункта.

Главком ВСУ признал отступление из населенных пунктов близ Авдеевки

Главнокомандующий ВCУ Александр Сырский признал отступление украинской армии из населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка близ Авдеевки, заявив, что ситуация на фронте обострилась.

Наиболее сложная ситуация на покровском и кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово Александр Сырский главком ВСУ

Помимо этого, Сырский отметил напряженную для украинской армии ситуацию близ Часова Яра, в Запорожской и Херсонской областях и на Купянском направлении.

Российские военные активно продвигаются на донецком направлении СВО

ВС России активно продвигаются на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Военный корреспондент Юрий Котенок описал обстановку на этом участке фронта как «неумолимое движение на запад».

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

За последний месяц российские войска взяли под свой контроль большое количество населенных пунктов в ДНР. Например, 29 апреля Минобороны доложило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли Семеновку, днем ранее — Новобахмутовку, 21 апреля — Богдановку, 20 апреля — Новомихайловку.

На Украине рассказали о кризисе ВСУ на поле боя

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, наступление Российской армии привело к кризису ВСУ под Авдеевкой. Он отметил, что после сдачи позиций в районе Очертино украинской стороне будет сложно остановить наступление ВС России на запад.

«Российские войска продолжают двигаться на запад. Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию», — отметил он.

По словам Бортника, потеря Авдеевки постепенно превращается в тактический кризис для ВСУ. Украина рискует утратить большие территории, если Россия будет развивать удары на авдеевском направлении. Так, российские войска получат возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ в Донбассе, заключил эксперт.