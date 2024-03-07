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12:03, 7 марта 2024Силовые структуры

Бывшим украинским командирам заочно предъявили обвинение в России

СК России заочно предъявил обвинение экс-командующему ВМС Украины Воронченко

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение бывшему командующему Военно-морских силах (ВМС) Украины Игорю Воронченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СК России по итогам совещания в Донецке с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

Заочное обвинение также предъявили бывшему командующему оперативным командованием «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Нестеренко и экс-командующему оперативным командованием «Запад» Игорю Довганю. Они отвечали за подготовку и боевое слаживание военных перед направлением их в зоны операции на юго-востоке Украины.

Сейчас следователи занимаются розыском обвиняемых для дальнейшего их ареста.

Бастрыкин также рассказал, что следователи заочно обвинили в причастности к бомбежке нефтеналивной станции в Брянской области командира 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины Евгения Булацика.

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