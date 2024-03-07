Бывшим украинским командирам заочно предъявили обвинение в России
Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение бывшему командующему Военно-морских силах (ВМС) Украины Игорю Воронченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СК России по итогам совещания в Донецке с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.
Заочное обвинение также предъявили бывшему командующему оперативным командованием «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Нестеренко и экс-командующему оперативным командованием «Запад» Игорю Довганю. Они отвечали за подготовку и боевое слаживание военных перед направлением их в зоны операции на юго-востоке Украины.
Сейчас следователи занимаются розыском обвиняемых для дальнейшего их ареста.
Бастрыкин также рассказал, что следователи заочно обвинили в причастности к бомбежке нефтеналивной станции в Брянской области командира 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины Евгения Булацика.